Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica, è deceduta a 75 anni. Fu nota come icona del cinema erotico degli anni Settanta. La sua carriera si è sviluppata principalmente in quel periodo, diventando un volto riconoscibile nel settore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione tra addetti ai lavori e appassionati. La sua morte è stata annunciata senza dettagli sulle cause.

Lutto nel mondo del cinema. E’ morta all’età di 75 anni Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica. Nata in Eritrea nel 1951 e naturalizzata italiana, è stata una delle attrici più note del cinema erotico italiano degli anni Settanta grazie a film come ‘ La ragazza dalla pelle di luna ‘, ‘ La ragazza fuoristrada ‘ e ‘ Il corpo ‘. “ Ci lascia un’attrice che ha rappresentato una stagione del cinema popolare italiano. Zeudi Araya ha contribuito al successo di opere appartenenti al filone erotico, che rappresentò uno dei fenomeni cinematografici degli anni Settanta – ha dichiarato in una nota il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni – Diva capace di reinventarsi produttrice e custode di una memoria preziosa, ha attraversato decenni di storia del nostro schermo lasciando un segno che va ben oltre la leggenda del sex symbol”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morta a 75 anni Zeudi Araya: fu un’icona del cinema erotico degli anni ’70

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morta Zeudi Araya, sex symbol degli anni 70

Notizie e thread social correlati

Morta Zeudi Araya, icona del cinema erotico italiano: aveva 75 anniZeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica, è deceduta all’età di 75 anni.

Zeudi Araya: addio all’attrice e produttrice simbolo del cinema italiano degli anni ‘70È stato il figlio a comunicare la scomparsa dell’attrice e produttrice, figura di spicco del cinema italiano degli anni ‘70.

Temi più discussi: Morta Zeudi Araya, attrice e produttrice, dopo una lunga malattia; Addio all'attrice Zeudi Araya, icona del cinema degli anni '70; Il lavoro materno non compromette il benessere dei figli; Famiglia nel bosco, Vespa sbotta a Porta a Porta su Nathan e Catherine: Possono educare figli come vogliono.

E' morta Zeudi Araya, attrice e produttrice icona di bellezza anni '70. Aveva 75 anni x.com

Addio a Zeudi Araya, la 'venere nera' degli anni Settanta aveva 75 anniDopo una lunga malattia è morta l'attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya. Venere Nera più famosa d'Italia negli anni '70, incoronata regina sexy dalla pelle lunare, protagonista di una stag ... adnkronos.com

È morta Zeudi Araya: l'attrice e produttrice cinematografica aveva 75 anniÈ morta l'attrice e produttrice cinematografica Zeudi Araya. Nata a Decamerè, in Eritrea, il 10 febbraio 1951, aveva 75 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Michelangelo Spano in una nota: Si ... tgcom24.mediaset.it