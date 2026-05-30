È stato il figlio a comunicare la scomparsa dell’attrice e produttrice, figura di spicco del cinema italiano degli anni ‘70. Nata in Eritrea e successivamente naturalizzata italiana, aveva conquistato il pubblico grazie al suo fascino. Zeudi Araya è ricordata per le sue interpretazioni cinematografiche di quegli anni e per il ruolo di produttrice. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra gli appassionati di cinema.

La scomparsa annunciata dal figlio Michelangelo Spano. Nata in Eritrea e naturalizzata italiana, aveva conquistato il pubblico con il suo fascino Il cinema italiano piange la scomparsa di Zeudi Araya, attrice e produttrice cinematografica morta all’età di 75 anni dopo una lunga malattia. A dare la notizia è stato il figlio Michelangelo Spano attraverso una nota ufficiale nella quale ha annunciato che la madre si è spenta domenica 24 maggio nella propria abitazione. La famiglia ha espresso gratitudine a tutte le persone che negli ultimi anni le sono state vicine con affetto e discrezione, chiedendo al tempo stesso il rispetto della propria privacy in questo momento di dolore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zeudi Araya: addio all’attrice e produttrice simbolo del cinema italiano degli anni ‘70

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