Caso Due spicci | Gasparri chiede ispezione per presunto sfruttamento

Notizia in breve

Gasparri ha richiesto un'ispezione riguardo a presunti sfruttamenti nel caso dei Due spicci, coinvolgendo circa 400 collaboratori. Si indaga su come siano stati gestiti i contratti di questi lavoratori e perché sia stata proposta una paga di soli 6 euro all'ora. La richiesta di verifica mira a chiarire eventuali irregolarità legate alle condizioni contrattuali e alla retribuzione.