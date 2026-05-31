Caso Due spicci | Gasparri chiede ispezione per presunto sfruttamento
Gasparri ha richiesto un'ispezione riguardo a presunti sfruttamenti nel caso dei Due spicci, coinvolgendo circa 400 collaboratori. Si indaga su come siano stati gestiti i contratti di questi lavoratori e perché sia stata proposta una paga di soli 6 euro all'ora. La richiesta di verifica mira a chiarire eventuali irregolarità legate alle condizioni contrattuali e alla retribuzione.
? Punti chiave Come sono stati gestiti i contratti dei 400 collaboratori coinvolti?. Perché è stata proposta una paga di soli 6 euro l'ora?. Chi ha segnalato le irregolarità contrattuali al sindacato Un!ta?. Cosa accadrà dopo l'ispezione richiesta al Ministero del Lavoro?.? In Breve Oltre 400 lavoratori coinvolti nella produzione della serie Netflix uscita il 26 maggio.. Un collaboratore BG Artist denuncia offerte salariali di 6 euro lordi l'ora.. Segnalazioni al sindacato Un!ta riguardano l'uso improprio di partite IVA per dipendenti.. L'interrogazione è indirizzata alla ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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