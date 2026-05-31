Un'interrogazione è stata presentata al ministro del Lavoro dopo la pubblicazione di un articolo su un giornale, riguardante una miniserie di otto episodi trasmessa da Netflix, intitolata 'Due spicci'. La richiesta coinvolge direttamente l'ente competente e si riferisce alla produzione televisiva. La questione ha portato all'intervento diretto del rappresentante istituzionale, che ha deciso di sollevare il caso al Ministero.

Gasparri interpella il ministro del lavoro sul caso di lavoratori che sarebbero stati sottopagati per la produzione dell'ultima miniserie "Ho presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, dopo aver letto l'articolo pubblicato su 'Il Giornalè riguardante una miniserie televisiva, in otto episodi, trasmessa da Netflix, dal titolo 'Due spicci'". A dirlo è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "Ispiratore di questa iniziativa sarebbe l'artista Michele Reich, soprannominato 'Zerocalcare'. Da quanto si apprende dal Giornale, alcuni lavoratori che hanno collaborato a questa produzione lamentano ritmi di lavoro e trattamenti economici non accettabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zerocacalcare, il caso di "Due spicci" finisce al Ministero: presentata un'interrogazione a Calderone

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