Nuovo oleodotto all' Interporto | il caso finisce sul tavolo del Ministero

Da casertanews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero ha esaminato la questione riguardante la costruzione di un oleodotto che collegherebbe il porto di Napoli all’Interporto di Marcianise-Maddaloni. La discussione si è sviluppata nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali di Marcianise, con diverse accuse e risposte tra le parti coinvolte. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e politica, portando all’attenzione il progetto e le sue implicazioni.

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La questione relativa alla realizzazione dell'oleodotto per collegare la zona del porto di Napoli all'Interporto di Marcianise-Maddaloni è stato uno dei temi che ha infuocato la campagna elettorale per le Comunali di Marcianise con accuse e repliche.Una situazione talmente delicata che adesso è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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