Nuovo oleodotto all' Interporto | il caso finisce sul tavolo del Ministero

Notizia in breve

Il Ministero ha esaminato la questione riguardante la costruzione di un oleodotto che collegherebbe il porto di Napoli all’Interporto di Marcianise-Maddaloni. La discussione si è sviluppata nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali di Marcianise, con diverse accuse e risposte tra le parti coinvolte. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e politica, portando all’attenzione il progetto e le sue implicazioni.