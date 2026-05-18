È stata annunciata la programmazione di Zaynab Dosso, che prevede numerose partecipazioni in occasione della Diamond League, dopo il suo debutto a Savona. La atleta ha già dato il suo contributo alla qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027. La sua presenza in diverse tappe della competizione internazionale è confermata, con l’obiettivo di consolidare la sua posizione tra le atlete di vertice a livello mondiale. La stagione si prospetta ricca di appuntamenti importanti per lei.

Dopo aver contribuito in maniera decisiva alla qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027 delle staffette italiane 4×100 femminile e 4×100 mista in occasione delle World Relays di inizio maggio in Botswana, Zaynab Dosso si prepara ad affrontare con rinnovate ambizioni la sua stagione da individualista sui 100 metri con il debutto fissato mercoledì 20 maggio a Savona. Si preannuncia subito un primo test abbastanza impegnativo per la primatista italiana della specialità (11.01) e fresca campionessa mondiale indoor dei 60, che sfiderà sul rettilineo della Fontanassa due atlete sub-11 secondi in carriera come la statunitense Maia McCoy e la britannica Imani Lansiquot, oltre alla lussemburghese Patrizia Van der Weken (personale da 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Definita la programmazione di Zaynab Dosso: tanta Diamond League dopo il debutto a Savona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Zaynab Dosso fissa la data del debutto stagionale sui 100: sfida generazionale a Savona con DouallaArchiviata una stagione indoor a dir poco trionfale, in cui si è laureata campionessa del mondo nei 60 metri a Torun, Zaynab Dosso comincerà a Savona...

Zaynab Dosso a Savona: il ritorno della fuoriclasse nei 100 metriLa pista del Centro polisportivo Giulio Ottolia si prepara a ospitare un evento di portata globale il prossimo mercoledì 20 maggio, quando il Meeting...

Zaynab Dosso: Riscopro me stessa e trovo la velocitàLa vita di Zaynab Dosso è quella successione velocissima di eventi tra un allenamento e una lezione di pilates, una chiamata alla ditta di traslochi e la festa per l'oro mondiale nei 60 indoor in un ... ilmessaggero.it

Zaynab Dosso vince i 60m ai Mondiali indoor di atletica: Dopo Tokyo abbiamo deciso di cambiare tuttoZaynab Dosso conquista la medaglia d’oro nei 60 metri ai Mondiali indoor di Torun 2026: Dopo la semifinale mi aspettavo di dover scendere sotto i sette secondi, ma non è successo. Va bene lo stesso, ... fanpage.it