Il bar dello stabilimento Zanzibar di Marina di Montemarciano è stato riaperto venerdì sotto la gestione dello staff della pasticceria LaMou di Falconara Marittima. La nuova gestione riguarda la stagione estiva e coinvolge il servizio di ristorazione e bar presso il locale sulla spiaggia. LaMou si occuperà di offrire prodotti dolciari e bevande ai clienti dello stabilimento durante i mesi di attività.

Quando la dolcezza approda anche in spiaggia. È stata inaugurata venerdì la nuova gestione del bar del noto stabilimento e ristorante Zanzibar di Marina di Montemarciano, che in questa stagione sarà guidato dallo staff della pasticceria LaMou di Falconara Marittima. Un’iniziativa nata grazie alla virtuosa collaborazione tra due imprenditori falconaresi, cioè Lorenzo Mondini (Zanzibar) e Laura Martini (LaMou). Laura Martini che, emozionata e soddisfatta, racconta le prime impressioni al Carlino: "Una nuova avventura, che ci trova pronti e carichi – spiega –. Saremo aperti dal mattino fino alla sera, con servizi che spaziano dalla colazione fino agli aperitivi al tramonto, ma ci occuperemo anche della linea dei dolci che saranno serviti nel ristorante guidato dallo chef Giuseppe D’Amico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zanzibar, la gestione alla pasticceria LaMou

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