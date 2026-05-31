Zanetti a Marca | Madrid 2010 indimenticabile | non ho dormito molto la sera prima Mondiali? Sarà un torneo fantastico

Zanetti ha detto a Marca che Madrid 2010 è stato un momento indimenticabile e che non ha dormito molto la sera prima. Ha aggiunto che i Mondiali saranno un torneo fantastico.

di Andrea Greco Zanetti a Marca: «Madrid 2010 indimenticabile: non ho dormito molto la sera prima». Segui le ultimissime. Javier Zanetti ha rilasciato un’intervista a Marca. Il vice presidente dell’Inter ha ricordato le emozioni della finale di Champions League dei nerazzurri nel 2010 a Madrid. La vittoria contro il Bayern Monaco significò uno storico triplate. LEGGI ANCHE: ultimissime Inter FINALE MADRID 2010 – « Se ricordo quello che ho fatto il giorno prima della finale? Sì, era a Madrid e non ho dormito molto. Per noi era un’enorme opportunità. Soprattutto per me, visto che avevo trascorso tutta la mia vita all’Inter, ed essere il capitano di quella squadra era incredibilmente emozionante. 🔗 Leggi su Internews24.com

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