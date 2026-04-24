Gli arcieri di Gradara hanno conquistato il titolo al torneo della Marca, che si è svolto recentemente ad Acquaviva Picena. È la prima volta che la squadra di Gradara si aggiudica questa competizione. La gara ha visto coinvolte diverse squadre provenienti da vari territori. La vittoria segna una tappa importante per gli arcieri locali, che hanno superato le altre formazioni in diverse sessioni di tiro.

Gli arcieri di Gradara si sono aggiudicati per la prima volta il torneo della Marca che si è tenuto nei giorni scorsi a Acquaviva Picena. Con addosso i costumi tradizionali, riproduzioni fedeli degli abiti del 1440, la squadra ha tenuto alta la bandiera del borgo vincendo l’importante torneo di arco storico che ad ogni edizione, da più di vent’anni, segue una tradizione consolidata. In gara i cinque arcieri che compongono un gruppo affiatato composto da Maurizio Busca, Erika Franceschini, Marcello Gennari, Marco Lazzari e Davide Nubile, tutti abitanti tra Gradara, Gabicce Mare e Pesaro. Tra i quattro che hanno affrontato la fase finale della competizione, anche la 49enne pesarese Erika Franceschini, unica donna della squadra che nel tiro con l’arco storico ha trovato da qualche anno il suo sport ideale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arcieri storici: Gradara vince per la prima volta il torneo della Marca

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