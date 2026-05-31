XXII Fiera del Parco dei Colli | è Sonia la vincitrice del concorso della Bruna Alpina a Valmarina

Durante la XXII Fiera del Parco dei Colli, tenutasi nella valletta di Valmarina, si è svolto il concorso dedicato alla razza Bruna Alpina. La vincitrice è una donna che gestisce un’azienda agricola a Sorisole. La sua mucca ha ottenuto il riconoscimento come migliore esemplare della razza. La premiazione si è conclusa con l’annuncio ufficiale del risultato.

Bergamo. È Sonia, dell’azienda agricola Cometti Antonella di Sorisole, la vincitrice del concorso della Razza Bruna Alpina alla XXII Fiera del Parco dei Colli, ospitata nella valletta di Valmarina. Un appuntamento che, come di consueto, ha richiamato migliaia di persone, tra famiglie e visitatori arrivati dalla città e dalla provincia, in occasione della Giornata europea dei parchi. Al centro della manifestazione il concorso zootecnico, dedicato alla valorizzazione dell’allevamento locale. A seguire, durante la giornata, il pubblico ha partecipato a visite guidate al Roccolo della Tavernella e all’ex monastero di Valmarina e ai laboratori didattici curati dalla cooperativa Alchimia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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