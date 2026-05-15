Fiera del Parco dei Colli | una giornat alla scoperta della cultura rurale

Domenica 31 maggio si terrà la tradizionale Fiera del Parco dei Colli di Bergamo, un appuntamento che ogni anno richiama numerosi visitatori. La manifestazione offre l'opportunità di scoprire aspetti della cultura rurale attraverso esposizioni, mercatini e attività legate alle tradizioni locali. Sono previste diverse iniziative aperte al pubblico, che si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti. La giornata si svolgerà in varie aree del parco, coinvolgendo espositori e partecipanti di diverse età.

Domenica 31 maggio torna il tradizionale appuntamento con la Fiera del Parco dei Colli di Bergamo. Una giornata pensata per coinvolgere adulti e bambini nella scoperta della cultura rurale, dei produttori, degli agricoltori e degli allevatori locali, attraverso esperienze, attività e momenti di incontro dedicati a tutte le età. La manifestazione propone un ricco cartellone di iniziative che, dalle 9.30 alle 18.00, animeranno la valletta di Valmarina e il suo suggestivo ex monastero benedettino in via Valmarina 25, Bergamo. L’evento coinvolge numerosi enti e realtà del territorio come: il patrocinio di Provincia di Bergamo, Comuni di Almè, Bergamo, Berbenno, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo e Villa d’Almè. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Parco dei Colli, via libera del Consiglio all’ampliamento: “Una visione chiara di tutela dell’ambiente”

Giornate Fai di Primavera. Visitatori e turisti da tutta Italia alla scoperta dei luoghi della culturaUn weekend caratterizzato dal bel tempo ha accompagnato le visite di cesenati e turisti ai luoghi della cultura scelti per la XXXIV edizione delle...

FIERA DELL’AGRICOLTURA A TERAMO, LA CCIAA GRAN SASSO AL FIANCO DELLE IMPRESE Teramo, Parco Fluviale Davide De Carolis, 23-26 Aprile 2026, dalle 10:00 alle 20:00. Ingresso Libero #CCIAAGranSasso #FieraAgricolturaTeramo #FAT2026 # x.com

HO GRANDI NOVITÀ! Ho appena tenuto un intervento in una società storica su importanti artisti da fiera, tra cui Charles Sherwood Stratton, Lavinia Warren, Barney Nelson e Francesco Lentini! C'era molta gente e questi sono alcuni manifesti dell'evento! : r/Sid reddit

Fiera del Parco dei ColliAl via la tradizionale Fiera del Parco dei Colli di Bergamo, arrivata alla sua XXII edizione, con esposizione di animali, laboratori e visite guidate. Laboratori, visite guidate, musica dal vivo, co ... ecodibergamo.it

Fiera dell’Agricoltura al Parco del Castello dei Da Peraga a VigonzaDomenica 17 maggio torna a Vigonza la Fiera dell’Agricoltura, giunta alla sua terza edizione. La manifestazione si svolgerà nella cornice del Parco del Castello dei Da Peraga, con l'esposizione di ... padovaoggi.it