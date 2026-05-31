La WWE porta Clash in Italy all’Inalpi Arena di Torino e, come accade per ogni grande evento, i bookmaker stranieri hanno diffuso le loro quote finali. Vale la pena ricordare che si tratta di siti non regolamentati dalle autorità italiane e che scommettere sul wrestling non è possibile in Italia (e nemmeno negli Stati Uniti), ma le quote restano comunque un termometro utile per capire quali sono gli esiti ritenuti più probabili. Roman Reigns nettissimo favorito nel Tribal Combat contro Jacob Fatu. Stando a BetOnline.ag, il favorito più marcato dell’intera card è Roman Reigns, dato a 1.11 nel suo Tribal Combat contro Jacob Fatu, quotato invece a 6. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Le quote dei bookmaker per Clash in Italy indicano una possibile grande sorpresa

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Is Becky Lynch LOSING Her Title at Clash in Italy!

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