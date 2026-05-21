WWE | Annunciato il WWE Superstore per Clash in Italy

Nelle ultime ore, la WWE ha annunciato l'apertura di un WWE Superstore temporaneo in occasione di Clash in Italy. La vendita sarà aperta dal 28 maggio al 1 giugno, con orari dalle 8 alle 20.30. Durante questo periodo, i visitatori avranno la possibilità di acquistare merchandise ufficiale e partecipare a incontri con alcune superstar della federazione. L'evento si svolgerà in una location ancora da definire e rappresenta un’occasione per gli appassionati di wrestling di incontrare i loro idoli.

Nelle ultime ore la WWE ha ufficializzato che dal 28 Maggio al 1 Giugno dalle 8 alle 20.30 sarà possibile far visita allo store temporaneo di Clash in Italy e non solo, infatti sarà possibile fare dei meet and greet con alcune superstar WWE. Lo store sarà situato al centro commerciale Lingotto in via Fenogletti 15, a Torino (Zona Lingotto). Inoltre è già stato annunciato dalla WWE, parte del merchandising che sarà disponibile tra cui cinture, magliette e calamite a tema Clash In Italy. Quì le info per i meet and greet Venerdì 29 Maggio alle 17: Je Von Evans. Sabato 30 Maggio alle 13: Sol Ruca. Sabato 30 Maggio alle 17: Jade Cargill. Lunedì 1 Giugno alle 11. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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