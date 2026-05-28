A pochi giorni da WWE Clash in Italy, i bookmaker hanno iniziato a scommettere sugli esiti dei match. Le quote indicano possibili sorprese e colpi di scena durante l’evento. Nessuna previsione definitiva, ma alcune quote suggeriscono favoriti e outsider. Gli appassionati seguono con attenzione le variazioni delle scommesse in attesa delle gare. L’evento si avvicina e l’interesse cresce, con le scommesse che continuano a muoversi in modo significativo.

A pochi giorni da WWE Clash in Italy, i fan stanno già iniziando a farsi un’idea più chiara di come i bookmaker vedano l’esito dei match dell’evento. Dopo l’annuncio da parte della WWE che la parte trasmessa su ESPN includerà alcuni degli incontri titolati più importanti della serata, BetUS ha pubblicato le quote aggiornate per diversi match molto attesi. e alcuni numeri stanno già facendo discutere. Clash in Italy: Roman Reigns e Rhea Ripley dominano le quote. Le quote attuali vedono Roman Reigns nettamente favorito a -700 contro Jacob Fatu, mentre Rhea Ripley parte addirittura a -900 nel match valido per il Women’s World Championship, secondo le ultime linee diffuse da BetUS. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Clash in Italy, i bookmaker anticipano possibili colpi di scena

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