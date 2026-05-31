WWE | La card di Clash in Italy non doveva essere questa molti piani cambiati in corsa
La card di Clash in Italy è stata modificata rispetto ai piani iniziali, con diversi cambiamenti effettuati in corsa. La programmazione originale è stata alterata, portando a una composizione diversa degli incontri rispetto a quanto annunciato in precedenza. La modifica riguarda alcuni match e la disposizione degli atleti, senza dettagli sui motivi di tali variazioni. La serata si svolgerà con una scaletta diversa da quella prevista inizialmente.
La WWE arriva a Clash in Italy con una card diversa da quella immaginata in origine. Secondo Fightful Select, nelle settimane successive a WrestleMania 42 la compagnia avrebbe modificato i piani creativi per diversi atleti, e l’impostazione iniziale dello show torinese sarebbe stata parecchio diversa da quella poi annunciata ufficialmente. La notizia di Sean Ross Sapp, però, è avara di dettagli concreti. Fightful, infatti, non chiarisce quali fossero i piani originali né quali match siano stati ridisegnati. Questo il passaggio riportato dall’account Patreon più seguito del settore: “La parte creativa è stata modificata per diversi wrestler nelle settimane dopo WrestleMania, e ci risulta che le idee iniziali per questa card fossero piuttosto diverse da com’è adesso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Clash In Italy Official Full Match Card HD
Notizie e thread social correlati
Altro che WrestleMania! La card completa di WWE Clash in Italy 2026L’Italia ha visto solo eventi dal vivo, tappe europee e alcuni show televisivi della WWE, senza mai ospitare un grande evento come WrestleMania.
WWE: Santino Marella potrebbe essere a Clash in ItalyA pochi giorni dall’evento Clash in Italy, si diffonde l’indiscrezione che Santino Marella potrebbe partecipare alla manifestazione.
Temi più discussi: La card di WWE Clash in Italy, il primo PLE della storia in Italia; WWE Clash in Italy: la card dei match e gli orari del weekend storico su Netflix; Tutto quello che c’è da sapere su WWE Clash in Italy; Wwe Clash in Italy, Cody Rhodes-Gunther per il titolo. Il programma, i match, gli eventi.
WWE Clash in Italy domenica 31 maggio all’Inalpi Arena di Torino: card completa, come vederlo in streaming, quello che c’è da sapere • Domenica 31 maggio alle 19.30 va in scena Clash in Italy, il primo Premium Live Event WWE mai organizzato in Italia. A x.com
WWE CLASH IN ITALY : UNA CARD PAZZESCA!!! Quando qualche mese fa è stato annunciato il primo PLE made in Italy mai e poi mai avrei pensato che la WWE potesse allestire una card degna di WrestleMania. Con l'aggiunta della battaglia tra RHEA RI facebook
Previsioni per il WWE Clash in Italia reddit
WWE: Le quote dei bookmaker per Clash in Italy indicano una possibile grande sorpresaLa WWE porta Clash in Italy all'Inalpi Arena di Torino e, come accade per ogni grande evento, i bookmaker stranieri hanno diffuso le loro quote finali. Vale la pena ricordare che si tratta di siti non ... zonawrestling.net
WWE: Card finale di Clash in Italy 2026Cinque grandi match, la WWE ha regalato ai fan italiani, una grandissima card. Clash in Italy è pronto a regalare spettacolo Ci siamo, è il giorno di Clash in Italy. Il primo storico Premium Live ... spaziowrestling.it