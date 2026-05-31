La card di Clash in Italy è stata modificata rispetto ai piani iniziali, con diversi cambiamenti effettuati in corsa. La programmazione originale è stata alterata, portando a una composizione diversa degli incontri rispetto a quanto annunciato in precedenza. La modifica riguarda alcuni match e la disposizione degli atleti, senza dettagli sui motivi di tali variazioni. La serata si svolgerà con una scaletta diversa da quella prevista inizialmente.

La WWE arriva a Clash in Italy con una card diversa da quella immaginata in origine. Secondo Fightful Select, nelle settimane successive a WrestleMania 42 la compagnia avrebbe modificato i piani creativi per diversi atleti, e l’impostazione iniziale dello show torinese sarebbe stata parecchio diversa da quella poi annunciata ufficialmente. La notizia di Sean Ross Sapp, però, è avara di dettagli concreti. Fightful, infatti, non chiarisce quali fossero i piani originali né quali match siano stati ridisegnati. Questo il passaggio riportato dall’account Patreon più seguito del settore: “La parte creativa è stata modificata per diversi wrestler nelle settimane dopo WrestleMania, e ci risulta che le idee iniziali per questa card fossero piuttosto diverse da com’è adesso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La card di Clash in Italy non doveva essere questa, molti piani cambiati in corsa

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Clash In Italy Official Full Match Card HD

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