Altro che WrestleMania! La card completa di WWE Clash in Italy 2026

L’Italia ha visto solo eventi dal vivo, tappe europee e alcuni show televisivi della WWE, senza mai ospitare un grande evento come WrestleMania. Ora, invece, si prepara un nuovo appuntamento: l’edizione di Clash in Italy 2026, che si terrà a Torino il 18 maggio. La card completa dell’evento è stata resa nota, dando così ai fan italiane e italiani la possibilità di seguire dal vivo uno spettacolo di wrestling di livello internazionale.

Torino, 18 maggio 2026 – Per anni l’Italia ha dovuto accontentarsi dei live event, delle tappe europee e di qualche show televisivo. Questa volta, invece, la WWE alza il livello. Clash in Italy 2026 sarà il primo Premium Live Event della compagnia nel nostro Paese e arriverà con una card che, almeno sulla carta, sembra costruita per lasciare il segno. L’appuntamento è fissato per domenica 31 maggio all’ Inalpi Arena di Torino. La stessa WWE ha presentato l’evento come una tappa storica del suo European Summer Tour, confermando anche una puntata di Monday Night Raw a Torino il giorno successivo, lunedì 1 giugno. La card si è arricchita dopo l’ultima puntata di Raw. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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