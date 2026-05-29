A pochi giorni dall’evento Clash in Italy, si diffonde l’indiscrezione che Santino Marella potrebbe partecipare alla manifestazione. La notizia proviene da fonti interne alla WWE e riguarda la possibile presenza dell’ex wrestler durante l’evento in Italia. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla sua partecipazione, né dettagli riguardo al ruolo che potrebbe assumere. L’evento si terrà nel paese in questione e attirerà l’attenzione degli appassionati di wrestling.

A pochi giorni da Clash in Italy, dal backstage della WWE trapela un’idea che farebbe gola a ogni appassionato italiano. Secondo quanto riferito da Wrestlevotes Radio, all’interno del team creativo sarebbe stata avanzata la proposta di portare all’evento torinese Santino Marella, attualmente impegnato in TNA. L’appuntamento di Torino e l’idea che stuzzica i fan italiani. Il prossimo grande evento della WWE, Clash in Italy, andrà in scena all’ Inalpi Arena di Torino questa domenica. Mentre la federazione mette a punto gli ultimi dettagli della card, sarebbe spuntata internamente la suggestione di una comparsata di Santino Marella, oggi nel ruolo (sullo schermo) di Director of Authority in TNA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Santino Marella potrebbe essere a Clash in Italy

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When Santino Marella Broke Wrestlers

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