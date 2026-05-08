Sabato 9 maggio, alle 00:00 ora italiana, sarà trasmesso in diretta su Netflix l’evento WWE Backlash, che si svolgerà a Tampa. Nel frattempo, il 31 maggio si terrà il primo evento di livello premium in Italia, chiamato Clash in Italy, presso l’Inalpi Arena di Torino. Questa manifestazione rappresenta un debutto storico per la WWE nel nostro paese.

Dopo quello che è successo a WrestleMania 42, lo scorso 18 e 19 aprile, il nuovo WWE World Heavyweight Champion Roman Reigns ha già il suo primo sfidante per Backlash, Jacob Fatu, mentre Bron Breakker vuole distruggere Seth Rollins una volta per tutte. WWE Backlash potrebbe segnare la fine di guerre di lunga data e la nascita di nuove rivalità. Tutta la WWE è ora live su Netflix! RAW, Smackdown, NXT e tutti i WWE Premium Live Event sono disponibili in diretta esclusiva su Netflix, senza nessun costo aggiuntivo all’abbonamento, con il commento italiano firmato dalle storiche voci de “Il Godzilla” Luca Franchini e “Il Bardo” Michele Posa. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te.🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - WWE: in attesa di “Clash in Italy”, in diretta sabato 9 maggio Backlash a Tampa

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