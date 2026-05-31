RISULTATI | WWE Clash in Italy

La WWE organizza per la prima volta in Italia un evento premium, intitolato Clash in Italy, in programma domenica 31 maggio. È la prima volta che un evento di questo livello si tiene nel paese. La manifestazione si svolge oggi e rappresenta un debutto storico per il wrestling nel nostro territorio. La giornata vede la partecipazione di numerosi atleti e appassionati italiani, con l’evento trasmesso in diretta.

Questa è una giornata storica per gli appassionati italiani di wrestling. Per la prima volta in assoluto, la WWE organizza un Premium Live Event nel nostro Paese con Clash in Italy, in scena oggi, domenica 31 maggio. Un appuntamento che resterà nei libri di storia e che porta sul ring alcuni dei match più attesi del momento, davanti a un pubblico tricolore che aspettava da anni un’occasione del genere. A guidare la card c’è il Tribal Combat per il World Heavyweight Championship tra Roman Reigns e Jacob Fatu. Il Tribal Chief aveva già difeso il titolo contro il Samoan Werewolf a Backlash, salvo poi subire un brutale attacco a fine match. Nelle settimane successive Jacob Fatu si è scatenato, fino a lanciare la sfida nella stipulazione più estrema della famiglia Anoa?i. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Pronostico la match card di WWE Clash in Italy 2026

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