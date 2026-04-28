WWE | Oba Femi lancia una sfida aperta a RAW

Durante la puntata di Monday Night RAW del 27 aprile a Laredo, in Texas, Oba Femi ha partecipato a un match che ha attirato l’attenzione. Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l’interesse è stato l’evento che si è verificato dopo l’incontro, che ha portato a una sfida aperta rivolta a RAW. L’episodio ha suscitato reazioni tra i presenti e sui social media, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

Oba Femi ha lasciato il segno nella puntata di Monday Night RAW del 27 aprile a Laredo, in Texas, ma non è stato solo ciò che è accaduto sul ring a fare la differenza: è stato ciò che è successo dopo a poter ridefinire lo scenario. Reduce dalla sua prestazione dominante a WrestleMania 42 contro Brock Lesnar, Femi è sceso in campo contro Grayson Waller e non ha perso tempo a dimostrare che lo slancio non è solo una parola d’ordine, ma è la sua attuale strategia. Oba Femi ha annunciato una sfida aperta dopo la schiacciante vittoria a RAW. L’incontro è stato breve e decisivo. Femi ha subito messo Waller alle corde, sferrando colpi potenti e una serie di montanti prima di chiudere l’incontro con la sua powerbomb “Fall From Grace”, aggiudicandosi la vittoria per schienamento.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Oba Femi lancia una sfida aperta a RAW Oba Femi Entrance: WWE Raw, April 6, 2026 Notizie correlate WWE: Oba Femi sfida Rusev a Raw, scontro tra potenze a SeattleDue generazioni a confronto: potenza contro esperienza nel match annunciato per la prossima puntata di Raw. WWE: Oba Femi, ancora free agent, demolisce i War Raiders a RawIn Arabia Saudita alla Royal Rumble uno degli uomini che ha meglio figurato nella rissa a 30 uomini è stato sicuramente Oba Femi, attesissimo al suo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Brock Lesnar si ritira a WrestleMania 42: fine di un’era in WWE; Risultati e pagelle di Wrestlemania 42: tutti i match; Brock Lesnar in lacrime a WrestleMania: ultimo match e ritiro o sorpresa in arrivo?; WWE WrestleMania 42 – Le pagelle del PLE. WWE: Trick Williams elogia il successo di Oba FemiOba Femi merita tutto il successo che sta avendo in WWE: ne è convinto anche Trick Williams, che lo conosce molto bene ... spaziowrestling.it Oba Femi e… ecco i futuri volti della WWE secondo Nick KhanNick Khan ha rivelato quali Superstar vede al top della WWE nel 2033: ovviamente c'è Oba Femi ma è in ottima compagnia ... spaziowrestling.it OBA FEMI a WrestleMania ha matato la Bestia. E adesso cosa succede Quale avversario dovrebbe affrontare (e possibilmente battere) il Sovrano Nigeriano Se fossi io a decidere punterei decisamente su GUNTHER visto che il Genrale del ring è il termine facebook