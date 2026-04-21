WWE | Dominio annunciato Oba Femi inaugura la sua era a RAW

Durante l’ultimo episodio di RAW, si è assistito a un momento chiave con l’ingresso di Oba Femi, che ha fatto il suo debutto ufficiale nel roster. L’atleta ha mostrato grande determinazione nel suo primo intervento, segnando l’inizio di una nuova fase nella sua carriera in WWE. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori, aprendo la strada a nuove sfide e storyline.

Tra i protagonisti dell’ultimo episodio di RAW c’era un Oba Femi più determinato che mai a inaugurare la sua era in WWE. Femi arriva da una vittoria storica contro Brock Lesnar a WrestleMania 42. Subito dopo la sconfitta, Lesnar ha lasciato guanti e stivali al centro del ring, un gesto che ha fatto pensare a un possibile ritiro. Nel frattempo, Oba Femi è ufficialmente salito al vertice. Sull’onda di quel trionfo, Femi non ha perso tempo e ha lanciato una sfida diretta a Roman Reigns. Con questo scontro ormai nell’aria, resta solo da capire quando avverrà. Il Ruler prende il controllo di RAW. La puntata di RAW si è aperta proprio con Oba Femi, che aveva promesso una celebrazione.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Dominio annunciato, Oba Femi inaugura la sua era a RAW Notizie correlate WWE: Oba Femi, ancora free agent, demolisce i War Raiders a RawIn Arabia Saudita alla Royal Rumble uno degli uomini che ha meglio figurato nella rissa a 30 uomini è stato sicuramente Oba Femi, attesissimo al suo... WWE: Oba Femi sfida Rusev a Raw, scontro tra potenze a SeattleDue generazioni a confronto: potenza contro esperienza nel match annunciato per la prossima puntata di Raw. Altri aggiornamenti Temi più discussi: WWE | Clamoroso Paul Heyman smentisce il ritiro di Brock Lesnar dopo WrestleMania 42; Brock Lesnar storia di una Bestia Il dominio la fuga il ritorno; WWE | Paul Heyman smentiva il ritiro di Brock Lesnar prima di WrestleMania 42. WWE: Brock Lesnar vs. Oba Femi, ecco chi ha scelto il matchNon si parla solo del ritiro di Brock Lesnar: risaliamo alle origini del suo match con Oba Femi a WrestleMania 42 ... spaziowrestling.it WRESTLEMANIA 42: Oba Femi distrugge Brock Lesnar, quest’ultimo dice addioInizio con il botto per la seconda notte di WrestleMania 42, Oba Femi batte Brock Lesnar, e quest'ultimo dice addio alla WWE ... spaziowrestling.it Jacob Fatu mette gli occhi sul Title di Roman Reigns, Oba Femi parla dopo la vittoria contro Brock Lesnar e molto altro nell'episodio di WWE Raw dopo #WrestleMania! Scopri i risultati tinyurl.com/59mmw8mk Rivivi le emozioni dello show su Netflix! facebook Oba Femi nella stratosfera. #WrestleMania x.com