World Challenge Cup Capodistria 2026 doppio oro per l’Italia | trionfano Speranza e Villa

Notizia in breve

Nella tappa slovena della World Challenge Cup, l’Italia ottiene due ori. Simone Speranza vince nel volteggio e Riccardo Villa si aggiudica la gara alla sbarra. La gara si è svolta senza incidenti, con i ginnasti italiani che hanno ottenuto punteggi elevati. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi, ma gli italiani si sono distinti nelle specialità del volteggio e della sbarra.