World Challenge Cup Capodistria 2026 doppio oro per l’Italia | trionfano Speranza e Villa
Nella tappa slovena della World Challenge Cup, l’Italia ottiene due ori. Simone Speranza vince nel volteggio e Riccardo Villa si aggiudica la gara alla sbarra. La gara si è svolta senza incidenti, con i ginnasti italiani che hanno ottenuto punteggi elevati. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi, ma gli italiani si sono distinti nelle specialità del volteggio e della sbarra.
Giornata perfetta per la ginnastica artistica azzurra nella tappa slovena della World Challenge Cup. Simone Speranza conquista il volteggio, Riccardo Villa domina alla sbarra. Il bilancio finale sale a quattro medaglie. Si chiude nel migliore dei modi la trasferta italiana alla World Challenge Cup di ginnastica artistica di Capodistria. Nella seconda e ultima giornata di finali alla Bonifika Arena, gli azzurri hanno trasformato in oro entrambe le occasioni a disposizione, completando una manifestazione ricca di soddisfazioni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
LIVE Koper Challenge Cup 2026 - Artistic Gymnastics | Koper, Slovenia | Full Competition
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