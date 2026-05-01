LIVE Italia-Grecia 7-10 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | il pallonetto di Klatowsky regala speranza alle azzurre!

Nel corso della partita di pallanuoto tra Italia e Grecia, il punteggio è di 7-10 in favore della squadra avversaria. Durante il secondo tempo, si è verificato un time-out richiesto dall’Italia. Poco dopo, una giocatrice italiana ha realizzato un pallonetto che ha portato momentaneamente le azzurre a meno tre punti dal team greco. L’Italia ha avuto il primo possesso nei minuti finali della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out per l’Italia. 7:37 Pallonetto perfetto di Klatowsky! ITALIA-GRECIA 7-10! 7:55 L’Italia ha il primo possesso negli ultimi otto minuti di gara. FINE TERZO QUARTO 0:56 Patra segna un altro rigore. ITALIA-GRECIA 6-10. 1:09 Cocchiere è sveglia e chiude il tap in! ITALIA-GRECIA 6-9! 2:21 Possibile rigore per la Grecia, che ha chiesto un challenge: ma non c’è nulla. Cartellino rosso per Ranalli! C’è un challenge per una possibile azione violenta ai danni della Grecia. Aspettiamo la decisione. 4:34 Siouti piazza la rete dalla lunga distanza e riporta l’Italia a quattro lunghezze di svantaggio! ITALIA-GRECIA 5-9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 7-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il pallonetto di Klatowsky regala speranza alle azzurre! Notizie correlate LIVE Italia-Grecia 6-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: azzurre costrette ad una rimonta complessa nell’ultimo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO QUARTO 0:56 Patra segna un altro rigore. LIVE Italia-Grecia 4-8, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Myrioketalyfaki apre il terzo quarto, azzurre costrette alla rimontaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:36 Subito una rete per le Sirene all’inizio del terzo quarto, è di Myrioketalyfaki! ITALIA-GRECIA 4-8. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Eurostat: Italia con debito pubblico più alto dopo la Grecia, deficit/Pil al 3,1%; Eurostat stima deficit-Pil Italia al 3,1% nel 2025, resta procedura per deficit eccessivo; Italia sta per diventare paese più indebitato in zona euro, superando Grecia Da Reuters. Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile scatterà venerdì 1° maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: l'Italia farà il proprio esordio nel ... oasport.it LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia la nuova era MirachiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Nazionale ... oasport.it LaPresse. . MILANO — Il presidio per la Flotilla diventa corteo. In arrivo accordo Grecia-Israele Alcune migliaia di persone hanno sfilato da corso Monforte a piazzale Loreto per chiedere al governo italiano di intervenire dopo il blocco della Global Sumud Flotil - facebook.com facebook