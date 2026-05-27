I Thunder hanno vinto gara-5 contro gli Spurs, con il punteggio di 127-114, portandosi sul 3-2 nella serie delle finali di Western Conference. La partita si è disputata in casa di Oklahoma, che ora ha la possibilità di qualificarsi per le Finals. La serie prosegue con una gara-6 da giocare.

I Thunder vincono gara-5 delle finali di Western Conference battendo gli Spurs 127-114 e si portano sul 3-2 nella serie. Ancora decisivo Gilgeous-Alexander, mentre San Antonio ora è obbligata a vincere gara-6 per restare viva. Gli Oklahoma City Thunder non sbagliano gara-5 e si prendono il comando delle finali di Western Conference. Davanti al proprio pubblico, Oklahoma supera i San Antonio Spurs con il punteggio di 127-114, portandosi sul 3-2 nella serie e conquistando il primo match point per raggiungere le Finals NBA contro i New York Knicks. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - NBA, Oklahoma avanti 3-2 su San Antonio: Thunder a un passo dalle Finals

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