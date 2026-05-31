Wembanyama fenomenale | manda a casa Oklahoma City e trascina gli Spurs alle Finals NBA contro New York
Nella decisiva gara 7, Wembanyama ha guidato i San Antonio Spurs alla vittoria contro Oklahoma City, portando la squadra alle Finals NBA contro New York. La sua prestazione è stata determinante per il risultato, contribuendo in modo significativo alla qualificazione.
Wembanyama guida San Antonio all’impresa in Gara 7 contro Oklahoma City, firmando un altro capitolo della sua ascesa. Dodici anni dopo gli Spurs tornano a giocarsi il titolo e ora sfidano i New York Knicks per l’anello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Wemby SNIPES a HALF COURT SHOT to end the HALF Spurs vs Thunders
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