NBA Spurs a -2 da Oklahoma City | preoccupa l’infortunio di Wembanyama

La squadra di basket ha ottenuto la sua 60ª vittoria della stagione, ma ha subito un colpo importante con l’infortunio del suo giocatore di punta, che ha lasciato il campo a causa di una contusione alle costole. La partita si è conclusa con un punteggio di 2 punti di svantaggio rispetto alla squadra avversaria, che si trova a pochi punti di distanza in classifica. La situazione del giocatore coinvolto desta preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico.

San Antonio conquista la 60ª vittoria stagionale ma perde il suo leader per una contusione alle costole. Jokic trascina Denver con l’ennesima tripla doppia, a Est cadono i Pistons. A una settimana dalla fine della regular season NBA, restano ancora diversi verdetti da definire, soprattutto nella Western Conference. In vetta resistono gli Oklahoma City Thunder, ma i San Antonio Spurs restano in scia grazie al successo per 115-102 sui Philadelphia 76ers, che vale la 60ª vittoria stagionale. Il sorriso è però solo parziale per la squadra texana, che deve fare i conti con la contusione alle costole subita da Victor Wembanyama. Il francese, costretto a lasciare il parquet poco prima dell’intervallo, ha comunque chiuso con 17 punti, 5 rimbalzi e 3 stoppate. 🔗 Leggi su Sportface.it NBA, gli Spurs strapazzano i Lakers con un Wembanyama da recordLos Angeles (Stati Uniti), 11 febbraio 2026 – Erano soltanto quattro le partite in programma nella nottata NBA ma non sono di certo mancati colpi di... NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?Si sono disputati nove match dell’NBA questa notte e il risultato di maggior peso arriva da Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, dove i Thunder... Lo spaventoso infortunio di Wembanyama e l'incredibile partita di Champagnie! Temi più discussi: ?Doncic si fa male e i Lakers crollano a -43 con OKC, gli Spurs infilano l'11a; SGA continua a dominare ed OKC vince contro i Knicks; Nba: Wembanyama spinge gli Spurs, Doncic squalificato; Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns. Thunder, Spurs enter end-of-season stretch separated by just 2 gamesGilgeous-Alexander is the MVP favorite, but if the standings flip to end the season, Wembanyama could make the jump ... news9.com Having clinched No. 2 seed in the West, can Spurs catch Thunder for top spot?As Victor Wembanyama and the Spurs keep winning and playing unselfish basketball, they sit two games behind the defending NBA champs with eight to play. msn.com IT’S GAME DAY! Si scende in campo a Pasqua contro i Jazz del fratello di JDub per cercare di mettere un altro mattoncino per il primo posto a ovest dopo la sconfitta di ieri degli Spurs Utah Jazz Paycom Center Oklahoma City (Oklahoma) 1.00 (or x.com C'È UN ITALIANO IN GLEAGUE È nato a Oklahoma City, ma il padre è italiano: Sean Pedulla è stato nominato miglior rookie della GLeague, e ha esordito anche in NBA. Un'opzione in più per l'Italbasket Chi è Pedulla: https://www.pianetabasket.com/le- - facebook.com facebook