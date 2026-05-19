NBA Wembanyama domina gara-1 | gli Spurs piegano Oklahoma dopo due overtime
Nella prima gara delle finali della Western Conference, il giocatore francese ha messo a segno una prestazione eccezionale, aiutando la squadra a battere Oklahoma City 122-115 dopo due tempi supplementari. La partita si è conclusa con la vittoria degli Spurs, nonostante l’assenza di un loro giocatore chiave, De’Aaron Fox. La sfida si è protratta per oltre due ore, con momenti di tensione e grande intensità.
Prestazione monumentale del francese nelle finali della Western Conference. San Antonio supera 122-115 Oklahoma City dopo due supplementari, nonostante il forfait di De’Aaron Fox. Victor Wembanyama continua a riscrivere record e gerarchie della NBA. Nella notte italiana il talento francese ha trascinato i San Antonio Spurs al successo per 122-115 contro gli Oklahoma City Thunder in gara-1 delle finali della Western Conference, al termine di una sfida decisa soltanto dopo due overtime. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Victor Wembanyama (38 PTS & 16 REB) DOMINATES Pistons | March 5, 2026
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