NBA Wembanyama domina gara-1 | gli Spurs piegano Oklahoma dopo due overtime

Nella prima gara delle finali della Western Conference, il giocatore francese ha messo a segno una prestazione eccezionale, aiutando la squadra a battere Oklahoma City 122-115 dopo due tempi supplementari. La partita si è conclusa con la vittoria degli Spurs, nonostante l’assenza di un loro giocatore chiave, De’Aaron Fox. La sfida si è protratta per oltre due ore, con momenti di tensione e grande intensità.

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