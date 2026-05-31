Durante un weekend sulle montagne dell’Altopiano di Asiago, il conduttore di Canale Italia ha condiviso un racconto sulla sua esperienza. In un messaggio pubblicato online, ha descritto il soggiorno come un’immersione nella natura e nell’aria aperta, sottolineando il desiderio di rigenerarsi. Ha annunciato che tornerà in onda mercoledì, senza fornire ulteriori dettagli sull’esperienza vissuta.

Una fuga dal ritmo quotidiano che doveva essere all’insegna del relax si è trasformata in una vera e propria immersione nella natura per il conduttore di Canale Italia Massimo Martire, protagonista di un racconto ironico e spontaneo diffuso mentre si trovava in viaggio sull’Altopiano di Asiago. “Volevo fare un weekend rilassante e invece mi trovo in mezzo ai monti”, ha esordito Martire con il suo consueto tono diretto, descrivendo un itinerario che lo ha portato tra strade di montagna e paesaggi incontaminati, fino a quote elevate e scenari naturali tipici dell’area veneta. Il conduttore ha alternato battute e osservazioni personali al. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Weekend tra le montagne per Massimo Martire: “Natura e ossigeno per rigenerarsi, ci rivediamo in onda mercoledì”

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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