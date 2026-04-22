Weekend di Primavera tra montagne russe e storia

Durante il fine settimana di primavera, i principali parchi divertimento romani hanno aperto con un programma speciale che include eventi, spettacoli dal vivo e attrazioni di grande richiamo. Le aree di divertimento hanno accolto visitatori di tutte le età, offrendo un ponte festivo ricco di opportunità di svago. Le montagne russe e le altre attrazioni hanno costituito il cuore delle giornate, attirando numerosi appassionati di divertimento.

Cosa: Apertura speciale con eventi, show dal vivo e spettacolari attrazioni nei principali parchi divertimento romani per i ponti festivi primaverili.. Dove e Quando: A Roma, presso Cinecittà World, Roma World e Luneur Park, nei weekend e in occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio.. Perché: Per regalarsi momenti di svago all’aria aperta da condividere in famiglia o con gli amici, esplorando set cinematografici, antiche tradizioni romane e mondi fantastici dedicati ai bambini.. La primavera romana si accende all’insegna del puro divertimento e dell’adrenalina. In occasione degli attesi ponti festivi del 25 aprile e del 1° maggio, i principali parchi divertimento della Capitale sono pronti a spalancare i propri cancelli per accogliere visitatori di ogni età.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Weekend di Primavera tra montagne russe e storia Wild Rides and Thrills at FLAMINGO LAND | The A to Z of YORKSHIRE Notizie correlate Giovanili in festa, serie C ko: weekend da montagne russe per la Pallanuoto RiccioneUnder 16 e Under 13 protagoniste con successi importanti, la prima squadra cade in trasferta contro il 2000 Service Bologna Pallanuoto Riccione serie... Leolandia alza l’asticella: “In primavera debuttano montagne russe XL e una foresteria in città. Nel 2028 un’altra nuova attrazione”Il presidente Giuseppe Ira svela i piani futuri e le novità dell’anno del 55esimo compleanno: “Ampliamo il nostro target di clientela, guardando a... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trieste in primavera: un weekend tra mare, caffè storici e palazzi asburgici; Castelfranco: nel weekend torna la Festa di Primavera; Le 5 migliori escursioni per un magico weekend di aprile non lontano da Milano; Cosa fare a Palermo nel weekend: tra la Festa di Primavera e le visite de Il Genio. Pirano celebra il sale: weekend tra mare, tradizioni e gesti antichi nella Festa dei Salinai, fuga di primavera sull'AdriaticoPirano celebra il sale: weekend tra mare, tradizioni e gesti antichi nella Festa dei Salinai, fuga di primavera sull'Adriatico ... turismoitalianews.it Weekend di Primavera a Porto Santo Stefano: cosa fare e vedere in questo suggestivo borgo di mare toscanoPorto Santo Stefano cosa vedere weekend Argentario Toscana mare primavera Itinerario Porto Santo Stefano Borghi ... myluxury.it Weekend di Primavera a Palinuro www.hotelvillagetabu.it www.facebook.com/hotelvillaggiotabu/about/ https://wa.me/393476279256 Cerchi una pausa rilassante tra mare, natura e buon cibo Il Bed & Breakfast Tabù di Palinuro ti aspetta per due imperdib - facebook.com facebook CIAK, MI GIRA! - NEL PRIMO CALDISSIMO WEEKEND DI PRIMAVERA, MENTRE RISULTA QUASI IMPOSSIBILE SEGUIRE x.com