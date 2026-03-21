Bonitta Ci rivediamo sarà un match duro

Il tecnico della Consar ha dichiarato che si rivedranno e ha anticipato che sarà una partita difficile. La squadra, attualmente seconda in classifica, si prepara a affrontare la gara di domani contro la penultima in classifica a Fano. Il risultato della sfida influenzerà la posizione in classifica e la possibilità di accedere ai playoff. La partita si svolgerà nel pomeriggio.

Il futuro della Consar, seconda della classe, e il piazzamento nella griglia playoff, passano dal match di domani a Fano, penultima. Sulla strada dei giallorossi ci sarà Marco Bonitta che, a metà febbraio, dopo l’esperienza estiva ai Mondiali con la nazionale maschile dell’Egitto, ha ‘raccolto’ la panchina del club marchigiano, sprofondato nel frattempo in zona retrocessione. Ora Fano (+5 a 2 turni dalla fine) potrebbe festeggiare la salvezza proprio contro la Consar. Bonitta, chi glielo ha fatto fare di accettare Fano in zona retrocessione? "Effettivamente è un po’ la domanda che mi sono fatto anch’io". Qual è stata la molla? "Ero in ‘crisi di astinenza’, avevo già rinunciato a diverse proposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bonitta "Ci rivediamo, sarà un match duro" Articoli correlati Marco Bonitta: "Progetto ambizioso a Fano, ci credo fermamenteIl tecnico nato nel 1963 approccia l’incarico con una caratterizzazione internazionale consolidata, guidando un gruppo che può offrire potenzialità... Leggi anche: La Juventus verso il big match col Napoli: McKennie lavora a parte ma ci sarà