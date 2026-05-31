Notizia in breve

La crisi politica del 1993 ha frenato l’innovazione digitale in Italia, influenzando lo sviluppo delle infrastrutture e delle tecnologie online. L’episodio del Raphaël, un incidente di sicurezza, ha evidenziato le vulnerabilità del sistema digitale nazionale. Durante quel periodo, sono state perse opportunità di avanzamento tecnologico e di investimento in reti e sistemi informatici. La crisi ha rallentato la crescita del settore digitale e limitato le possibilità di innovazione nel campo delle tecnologie web.