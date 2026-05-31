Web e scandali | come la crisi del ’93 frenò l’innovazione italiana

Da ameve.eu 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La crisi politica del 1993 ha frenato l’innovazione digitale in Italia, influenzando lo sviluppo delle infrastrutture e delle tecnologie online. L’episodio del Raphaël, un incidente di sicurezza, ha evidenziato le vulnerabilità del sistema digitale nazionale. Durante quel periodo, sono state perse opportunità di avanzamento tecnologico e di investimento in reti e sistemi informatici. La crisi ha rallentato la crescita del settore digitale e limitato le possibilità di innovazione nel campo delle tecnologie web.

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? Punti chiave Come ha influenzato l'episodio del Raphaël la nostra infrastruttura digitale?. Quali opportunità tecnologiche abbiamo perso durante la crisi politica del '93?. Perché la cronaca giudiziaria ha bloccato gli investimenti nel World Wide Web?. Quanto ci costa oggi il ritardo strutturale accumulato in trent'anni?.? In Breve Lancio monetine a Craxi davanti all'hotel Raphaël di Roma il 30 aprile 1993. Intervento televisivo di Craxi con Giuliano Ferrara durante la crisi politica. Spostamento energie nazionali verso processi giudiziari per un intero decennio. Ritardo strutturale digitale accumulato in trent'anni di inazione tecnologica. Il bivio digitale del 1993: quando l’Italia scelse la morale invece del progresso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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