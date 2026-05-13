Innovazione italiana in vetrina a Vancouver con Ice Agenzia | sette startup al Web Summit 2026

A Vancouver, durante il Web Summit 2026, si presenta un padiglione dedicato alle startup e alle piccole e medie imprese italiane, promosso da Ice Agenzia. Sono sette le aziende italiane che partecipano all’evento, che si svolge nella città canadese. La presenza di queste startup italiane nella manifestazione internazionale punta a mettere in mostra l’innovazione e le capacità del settore tecnologico del paese.

Ice Agenzia torna al Web Summit Vancouver 2026 con un padiglione nazionale dedicato alle startup e alle Pmi innovative italiane. L’evento, tra i principali appuntamenti tecnologici del Nord America, si svolge dall’11 al 14 maggio al Vancouver Convention Centre e riunisce 25 mila delegati, 600 investitori, 750 startup e centinaia di relatori internazionali. La delegazione italiana sarà presente allo stand #E154 e nell’area startup #PS-03 con sette aziende attive nei settori dell’Intelligenza artificiale, blockchain, analisi dati, fintech, sport-tech, HR tech e servizi legali digitali. Le imprese selezionate da ICE sono Notarify, DHTA, Fred The User Research Shepherd, Audit-Orium Immersive Sound, Wink Suite, Bytek e LexHero.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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