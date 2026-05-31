L’ex esterno della Juventus ha disputato 30 partite in questa stagione, segnando 4 gol e fornendo 6 assist. Ha iniziato 28 incontri come titolare e completato 25, con una media di 85 minuti a partita. Ha subito 15 falli e commesso 8 cartellini gialli. La sua percentuale di passaggi riusciti si attesta al 78%, con un totale di 1.200 passaggi effettuati.

di Luca Fioretti Weah Marsiglia: ecco come è andata la stagione dell’esterno che la scorsa estate aveva lasciato la Juventus in prestito con obbligo di riscatto. La prima stagione lontano da Torino di Timothy Weah si è appena conclusa, archiviando definitivamente la sua parentesi nel calcio italiano. L’esterno statunitense aveva salutato la Juventus la scorsa estate per trasferirsi in Francia, accasandosi all’ Olympique Marsiglia con la formula del prestito fino al mese di giugno del 2026. L’accordo stipulato tra i due club prevedeva però un obbligo di riscatto fissato a 14,4 milioni di euro, una clausola che garantisce ora alla società bianconera l’incasso di un importante tesoretto da poter reinvestire per finanziare il prossimo mercato in entrata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Weah Marsiglia: come è andata la stagione dell’ex esterno della Juventus? Numeri e statistiche evidenziano un aspetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mbangula subito protagonista in Bundesliga: è un rimpianto per la Juve? I numeri evidenziano questo aspettoMbangula ha segnato il suo primo gol in Bundesliga con il Werder Brema, aprendo le marcature contro un avversario.

Fagioli pronto a tornare allo Stadium da ex: come è andata la stagione del regista cresciuto nella Juventus? Tutti i numeriDomani il centrocampista tornerà all’Allianz Stadium, questa volta come avversario, in una sfida tra la sua squadra attuale e quella in cui si è...

Temi più discussi: Mondiali 2026, McKennie e Pulisic tra i convocati USA: c'è anche un ex Juve. La lista di Pochettino; USA, i convocati per i Mondiali: presenti McKennie e Pulisic, chiamati anche Weah e Dest; Usa, Pulisic e McKennie confermati nella lista dei 26 per i Mondiali 2026.

Marsiglia, Weah dimentica la Juve: Ho parlato con mio padre, non c'era altra scelta per meDopo aver salutato la Juve di Igor Tudor, Timothy Weah si è presentato ufficialmente ai tifosi dell'Olympique Marsiglia, nel corso dell'attesissima conferenza stampa odierna. Arrivo a Marsiglia con ... corrieredellosport.it

Weah dalla Juve al Marsiglia: è ufficiale! Il comunicato, la formula, tutte le cifre dell'operazioneDi seguito la nota del club bianconero: Dopo due stagioni in bianconero, Timothy Weah saluta la Juventus. È ufficiale il passaggio a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, del venticinquenne ... tuttosport.com