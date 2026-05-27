Mbangula ha segnato il suo primo gol in Bundesliga con il Werder Brema, aprendo le marcature contro un avversario. Ha giocato 90 minuti nella partita, toccando il pallone 45 volte e completando 38 passaggi con un 85% di precisione. Ha effettuato due dribbling riusciti e vinto due duelli aerei. La sua presenza in campo si è vista anche con due interventi in fase difensiva. Per la Juventus, questa partenza rappresenta un rimpianto, considerando i numeri e la continuità finora mostrata.

di Francesco Spagnolo Mbangula subito protagonista con il Werder Brema. Una stagione che lo ha visto trovare continuità. E i numeri confermano una cosa. Prima stagione in Bundesliga per Mbangula. L’ex Juventus si è sicuramente messo in mostra con la maglia del Werder Brema riuscendo a trovare una continuità importante a livello di minutaggio. L’impatto del belga con il calcio tedesco è stato sicuramente importante. Analizzando nel dettaglio il suo percorso, il calciatore ha collezionato ben 26 presenze complessive, dimostrando di essere una risorsa costante nelle rotazioni della squadra. Di queste apparizioni, l’allenatore lo ha schierato come titolare in 12 occasioni, preferendo in altre circostanze sfruttare la sua velocità negli spazi larghi contro le difese stanche nella ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mbangula subito protagonista in Bundesliga: è un rimpianto per la Juve? I numeri evidenziano questo aspetto

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