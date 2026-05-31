Le Nazioni Unite rischiano la bancarotta a causa della sospensione dei finanziamenti di Stati Uniti e Cina, che rappresentano il 42% del budget complessivo. La mancanza di fondi mette a rischio i programmi e le operazioni in corso dell’organizzazione. La somma non versata supera i miliardi di dollari, rendendo difficile mantenere le attività e i servizi previsti. La situazione si aggrava con il mancato contributo di due delle maggiori economie mondiali.

Le Nazioni Unite rischiano la bancarotta a causa della sospensione dei finanziamenti da parte di Stati Uniti e Cina, che insieme valgono il 42% del budget di base dell’organizzazione internazionale. Lo rivela una dettagliata indagine del Wall Street Journal, che approfondisce la profonda crisi economica che sta attraversando l’Onu. All’appello mancano miliardi di dollari. L’allarme era stato lanciato a novembre anche dal segretario Generale António Guterres, in una lettera inviata ai 193 Stati membri. Guterres aveva parlato di una “prospettiva molto concreta di collasso finanziario ” entro metà agosto. Dall’inizio del suo secondo mandato, il presidente Donald Trump ha più volte preso di mira l’Onu, cercando anche di creare organismi paralleli nel tentativo di sostituirlo, come il Board of peace per Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Wall Street Journal: “L’Onu rischia la bancarotta a causa dei mancati finanziamenti di Stati Uniti e Cina”

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