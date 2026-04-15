Il piano dei Paesi Ue per riaprire lo Stretto di Hormuz senza coinvolgere gli Usa | la rivelazione del Wall Street Journal

Il Wall Street Journal ha riferito che alcuni Paesi membri dell’Unione Europea stanno pianificando di riaprire lo Stretto di Hormuz senza coinvolgere gli Stati Uniti. La regione è attualmente chiusa a causa di tensioni legate a un’interruzione navale e alle azioni precedenti dell’amministrazione americana durante la presidenza di Donald Trump. In parallelo, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che nei prossimi due giorni si terranno nuovi colloqui con l’Iran.

Chiuso lo Stretto di Hormuz, dalla guerra prima e dal blocco navale di Donald Trump poi, il presidente americano annuncia un possibile nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran “nei prossimi due giorni”. Ma a muoversi sono i Paesi europei, che hanno allo studio un piano per creare una coalizione internazionale con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza della navigazione nello Stretto, cruciale per il commercio e l’economia globali, una volta terminato il conflitto iraniano. Tutto questo senza il coinvolgimento diretto di Washington. La rivelazione arriva dal Wall Street Journal: l’iniziativa, promossa da Regno Unito e Francia– che...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il piano dei Paesi Ue per riaprire lo Stretto di Hormuz senza coinvolgere gli Usa”: la rivelazione del Wall Street Journal Notizie correlate Leggi anche: Il piano di sei Paesi (Italia compresa) per riaprire lo stretto di Hormuz, senza andare in guerra Starmer: ‘piano con gli alleati per riaprire lo Stretto di Hormuz’“Alla fine dobbiamo riaprire lo Stretto di Hormuz per garantire stabilità al mercato – afferma Starmer -. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guerra in Iran, il piano della Coalizione dei Volenterosi per Hormuz: cosa sappiamo finora; Trump, oggi svolta anti-Iran: Blocco subito lo Stretto di Hormuz. L'effetto su petrolio e Italia; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; L’Ue respinge il piano di Trump sui pedaggi nello Stretto di Hormuz. Iran, Xi propone un piano in quattro punti mentre pesa il blocco dello Stretto di HormuzPechino cerca stabilità nella regione da cui dipende per oltre 100 miliardi di dollari di import energetico ... tgcom24.mediaset.it Guerra Iran, Wsj: L'Europa lavora a un piano per lo Stretto di Hormuz senza gli UsaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, Wsj: 'L'Europa lavora a un piano per lo Stretto di Hormuz senza gli Usa' ... tg24.sky.it Cina: "La posizione sullo Stretto di Hormuz è chiara. Con la Russia cooperazione pragmatica" Durante la conferenza stampa del 15 aprile, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha risposto a una domanda sulle recenti dichiarazioni del min - facebook.com facebook Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz x.com