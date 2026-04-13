Trump contro Wall Street Journal giudice respinge la causa da 10 miliardi di dollari del presidente Usa

Un giudice statunitense ha respinto una causa da 10 miliardi di dollari presentata dall'ex presidente contro il Wall Street Journal e Rupert Murdoch. La causa riguardava un articolo pubblicato sul giornale che trattava dei presunti legami tra l’ex presidente e Jeffrey Epstein. La decisione è stata presa da un giudice della Florida, che ha escluso la richiesta di risarcimento.

Home > Esteri > Il giudice distrettuale statunitense Darrin P. Gayles, della Florida, ha respinto la causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari intentata dal presidente Donald Trump contro il Wall Street Journal e Rupert Murdoch, relativa a un articolo sui suoi legami con Jeffrey Epstein. Il giudice Darrin P. Gayles, in Florida, ha scritto nell’ordinanza che Trump non è riuscito a dimostrare che l’articolo fosse stato pubblicato con intento malevolo, ma ha concesso al presidente la possibilità di presentare una denuncia modificata....🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump contro Wall Street Journal, giudice respinge la causa da 10 miliardi di dollari del presidente Usa Meloni, la “missione” per il Wall Street Journal: “Convincere Trump e l’Europa a essere amici”(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump hanno perso la fiducia in tutta Europa, ma il presidente del Consiglio italiano... Iran, il Wall Street Journal: Trump tiene aperta l’opzione dell’invasione di terraTeheran, 26 marzo 2026 – Donald Trump alza ancora la pressione sull’Iran e lascia aperta anche l’ipotesi di un intervento di terra.