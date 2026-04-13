Trump contro Wall Street Journal giudice respinge la causa da 10 miliardi di dollari del presidente Usa

Da lapresse.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giudice statunitense ha respinto una causa da 10 miliardi di dollari presentata dall'ex presidente contro il Wall Street Journal e Rupert Murdoch. La causa riguardava un articolo pubblicato sul giornale che trattava dei presunti legami tra l’ex presidente e Jeffrey Epstein. La decisione è stata presa da un giudice della Florida, che ha escluso la richiesta di risarcimento.

Home > Esteri > Il giudice distrettuale statunitense Darrin P. Gayles, della Florida, ha respinto la causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari intentata dal presidente Donald Trump contro il Wall Street Journal e Rupert Murdoch, relativa a un articolo sui suoi legami con Jeffrey Epstein. Il giudice Darrin P. Gayles, in Florida, ha scritto nell’ordinanza che Trump non è riuscito a dimostrare che l’articolo fosse stato pubblicato con intento malevolo, ma ha concesso al presidente la possibilità di presentare una denuncia modificata....🔗 Leggi su Lapresse.it

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