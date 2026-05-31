La Juventus si trova al sesto posto in classifica. L'ex calciatore ha commentato la posizione attuale, definendola un fallimento. Ha inoltre espresso la sua opinione sulla situazione di un membro dello staff tecnico, sostenendo che sia fondamentale che lasci la squadra. La squadra sta affrontando un momento difficile, con risultati che non soddisfano le aspettative.

. Le dichiarazioni dell’ex bianconero. Mirko Vucinic, ex attaccante della Juventus ed attuale ct del Montenegro, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata ADZIC – « Per lui è cruciale trovare una squadra in cui giocherà 90 minuti a partita. Il suo talento è indiscutibile, può giocare ad alto livello e risolvere le partite con le sue qualità. Il problema è che non gioca e questo è lo scenario peggiore per un giovane calciatore. Solo da titolare potrà sviluppare completamente il suo potenziale. E naturalmente, con la continuità di gioco, porterà un valore aggiunto alla nazionale ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vucinic: «Sesto posto Juve è fallimento. Adzic? Ora è cruciale che vada via»

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