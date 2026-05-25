Sesto posto ed Europa League | il fallimento della stagione bianconera
La Juventus si è classificata al sesto posto in Serie A 20252026, ottenendo la qualificazione in Europa League. La stagione si è conclusa senza qualificazione in Champions League, con molte partite condotte sotto tono e una continuità di risultati insufficiente. La squadra ha ottenuto pochi punti nelle ultime giornate, e ha concluso con un margine di punti rispetto alle prime quattro posizioni. La stagione è finita con un bilancio di obiettivi mancati e molte difficoltà sul campo.
Si chiude definitivamente la Serie A 20252026, una stagione da dimenticare per la Juventus, che tra obiettivi non centrati e tanta discontinuità non è andata oltre la qualificazione in Europa League. Una competizione che non può sicuramente essere accolta con il sorriso, ma che rispecchia quanto visto nel corso dell’annata. Visti i risultati sul campo, la Vecchia Signora dovrà forzatamente ridimensionare anche il proprio mercato, che senza la Champions League subirà, con tutta probabilità, acquisti al ribasso. I motivi per parlare di stagione fallimentare. L’ esclusione dalla massima competizione europea racconta di una squadra che deve subire una riorganizzazione totale, in modo da riportarla ai vertici quantomeno del calcio italiano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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La banda del sesto posto dopo aver vinto un trofeo europeo ed aver giocato una finale di Europa League che avrebbero dovuto vincere.. riescono ad arrivare terzi in campionato dopo una stagione da protagonisti. Buongiorno x.com
Per chiarire, se il Villa finisce quinto e vince la Europa League, il nono posto in Premier League ottiene un posto nella conference league? reddit
Dobbiamo in primis parlare di questo. Non era assolutamente facile. Un calo di tensione poteva essere dietro l'angolo. Invece ecco la prodezza: Cappotto in casa con la viola. Mandragora aggiro. NDOUR. E all'improvviso sesto posto. L'Europa League è a me facebook
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