Sesto posto ed Europa League | il fallimento della stagione bianconera

Notizia in breve

La Juventus si è classificata al sesto posto in Serie A 20252026, ottenendo la qualificazione in Europa League. La stagione si è conclusa senza qualificazione in Champions League, con molte partite condotte sotto tono e una continuità di risultati insufficiente. La squadra ha ottenuto pochi punti nelle ultime giornate, e ha concluso con un margine di punti rispetto alle prime quattro posizioni. La stagione è finita con un bilancio di obiettivi mancati e molte difficoltà sul campo.