Il presidente ha partecipato alle votazioni e approvato il bilancio, ma il Comune di Solofra rimane fuori dal Consorzio ASI di Avellino. La decisione ha scatenato polemiche e accuse di manovre politiche volte a nascondere problemi interni. La questione si sta trasformando in un confronto acceso, evidenziando tensioni tra le parti coinvolte. La presenza o assenza del Comune nel consorzio resta al centro di discussioni pubbliche e politiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Una buccia di banana o una toppa a un buco più grosso. La mancata presenza del Comune di Solofra all’interno del Consorzio ASI di Avellino si sta trasformando in una battaglia politica che mira ad offuscare un fallimento e di cose strane in questa situazione ce ne sono. A partire dall’atteggiamento del sindaco Moretti che era presente nel giorno dell’elezione del presidente, lo ha votato, ha approvato il bilancio ma non ha preso parola per chiedere le motivazioni dell’assenza del proprio comune. Più di qualcuno lo ha sollecitato in questi giorni, De Maio in primis, ma c’è stato silenzio, almeno fino alla nuova presa di posizione delle ultime ore: far partire una ‘battaglia’ che mira a rinsaldare la propria posizione e soprattutto a mandare un messaggio che vada in direzione delle aziende e degli imprenditori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vota il presidente, approva il bilancio ma resta fuori dal Consorzio ASI: Moretti guarda all’autonomia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Referendum, la centenaria Maria Antonia Baggetta al seggio

Notizie e thread social correlati

Asi, Pisano confermato Presidente: il Consorzio resta a guida PdPasquale Pisano è stato confermato presidente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Avellino.

Leggi anche: Dell’Aprovitola eletto presidente del Consorzio Asi Caserta

Temi più discussi: I tre punti-chiave della legge elettorale allo studio (e perché il centrodestra sta accelerando); Famiglia Cooperativa Alta Valsugana: bilancio approvato e Ciola confermato presidente; La Camera brasiliana approva il taglio dell'orario di lavoro, ora voto in Senato; Fine vita, la destra prende altro tempo: approvazione a rischio.

Progetto Vallestrieri, Parco approva protocollo con Comune ma la presidente vota contro: Incompatibile con finalità ente x.com

Il parlamento del Ghana venerdì ha approvato una delle leggi anti-LGBTQ più repressive dell'Africa, che ora è in attesa di ratifica da parte del presidente John Mahama reddit

Terna approva il bilancio 2025: dividendo a 39,6 centesimi e Stefano Cuzzilla eletto PresidenteL’Assemblea degli azionisti rinnova i vertici per il triennio 2026-2028 e vara il nuovo piano di incentivi Performance Share. Al via anche l’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie fino a 9 mi ... energiaoltre.it

Video. Brasile, Congresso approva riduzione pena per BolsonaroI legislatori hanno superato il veto del presidente Lula e approvato un disegno di legge che riduce la reclusione di 27 anni inflitta all'ex presidente, Jair Bolsonaro, condannato per il colpo di ... it.euronews.com