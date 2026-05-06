Un nuovo presidente è stato eletto alla guida del Consorzio Asi Caserta. Dopo l’elezione, ha dichiarato di assumere l’incarico con senso di responsabilità istituzionale e consapevolezza del ruolo affidatogli. Il Consorzio Asi Caserta è un ente che si occupa di sviluppo produttivo, infrastrutture ed economia nella provincia. La nomina segna l’avvio di una nuova fase di gestione per l’ente.

“Con senso di responsabilità istituzionale e profonda consapevolezza del compito affidatomi, assumo da oggi la Presidenza del Consorzio ASI Caserta, ente strategico per lo sviluppo produttivo, infrastrutturale ed economico della nostra provincia. Accolgo questo incarico con spirito di servizio e con la convinzione che si apra una fase nella quale sarà fondamentale rafforzare il rapporto tra istituzioni, sistema industriale e territori, ricostruendo un canale di interlocuzione stabile, autorevole e concreto tra Comuni, Regione, Confindustria e Sindacati. Il Consorzio ASI deve tornare ad essere sempre più luogo di sintesi, programmazione e accompagnamento dello sviluppo, operando con equilibrio istituzionale, armonia e attenzione verso tutte le sensibilità politiche, sociali ed economiche del territorio provinciale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dell’Aprovitola eletto presidente del Consorzio Asi Caserta

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