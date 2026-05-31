A partire dalle prossime settimane, alcune strade del Vomero saranno interessate da lavori di protezione dei platani mediante il metodo Corradi. Questa tecnica prevede l'iniezione manuale di sostanze nel tronco degli alberi per rafforzarne la resistenza. La procedura sarà applicata in specifiche vie del quartiere, senza indicazioni di un calendario preciso. La tecnica mira a preservare gli alberi attraverso interventi diretti, senza interventi di potatura o abbattimento.

? Punti chiave Quali strade del Vomero saranno interessate dai lavori nelle prossime settimane?. Come funziona la tecnica di iniezione manuale per proteggere i platani?. Perché questo nuovo metodo garantisce maggiore sicurezza per i residenti?. Chi gestirà concretamente le squadre operative durante i due cicli di trattamento?.? In Breve Interventi dureranno due settimane in zone come Piazza Vanvitelli e Medaglie d'Oro.. L'assessore Santagada conferma l'impatto zero per cittadini e vegetazione del quartiere.. Trattamenti mirati coinvolgeranno numerose vie tra cui Via Luca Giordano e Via Morghen.. Piano di manutenzione programmato per dare continuità al ciclo iniziato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vomero, protezione platani: via al metodo Corradi per il verde

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