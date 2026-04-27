L'ex calciatore Bernardo Corradi si è recentemente confrontato con una sfida personale legata alla salute del figlio, Giacomo, che ha affrontato una malattia oncologica a Roma. La vicenda è stata resa nota attraverso alcune dichiarazioni pubbliche del genitore, che ha condiviso il percorso di cura e le difficoltà vissute in questo periodo. Corradi, noto per aver segnato in Serie A, si trova ora impegnato a supportare il figlio in questa fase.

? Cosa sapere L'ex calciatore Bernardo Corradi ha affrontato la malattia oncologica del figlio Giacomo a Roma.. L'ex attaccante oggi coordina progetti digitali per le nazionali giovanili italiane Under 17.. Il 30 marzo 1976 a Siena nasceva un uomo che avrebbe trasformato la sua fisicità imponente in uno strumento di conquista nei campi di calcio tra gli anni Novanta e Duemila, costruendo una vita che oggi intreccia lo sport con il mondo dello spettacolo e le sfide più profonde della famiglia. Bernardo Corradi, ex attaccante noto per la sua presenza fisica dominante, ha vissuto una parabola professionale che lo ha portato dai primi passi nel Poggibonsi del 1994 fino ai palcoscenici più prestigiosi del calcio europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bernardo Corradi: dal gol in Serie A al nuovo capitolo di vita

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