Incubo blatte Europa Verde propone di cambiare metodo | La disinfestazione non basta
In una città del sud Italia, la presenza di blatte è stata segnalata come un problema persistente che non si risolve con semplici interventi di disinfestazione. Un rappresentante di Europa Verde ha dichiarato che questa situazione non rappresenta un fenomeno stagionale, ma indica un modello di gestione urbana che si concentra sui sintomi senza affrontare le cause profonde. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso questa analisi.
Le blatte a Foggia “non sono una fatalità stagionale, ma l'evidente sintomo di un modello di gestione urbana che continua a curare i sintomi ignorando le cause”.Ad affermarlo è Europa Verde Foggia. “Finché non si cambia approccio, la città sarà costretta a convivere con infestazioni ricorrenti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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