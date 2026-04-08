Quella città vista con gli occhi dei ragazzi | il racconto di Jacopo Lilli il prof non vedente che ‘impara’ dagli alunni

Un insegnante non vedente ha condiviso un racconto in cui descrive un viaggio con i suoi studenti, evidenziando come questa esperienza gli abbia permesso di conoscere meglio la città attraverso le percezioni dei ragazzi. L’episodio si è svolto recentemente in una località toscana, dove il docente ha partecipato a un’attività educativa con i suoi alunni. La narrazione si concentra sui dettagli sensoriali e sui momenti significativi vissuti durante il viaggio.

Firenze, 8 aprile 2026 - «Il viaggio è stato un’esperienza bellissima e un episodio in particolare ne riassume il valore. Una studentessa aveva perso il portafoglio sul bus e siamo andati insieme a sporgere denuncia: io accompagnavo lei, ma anche lei accompagnava me. A un certo punto, durante il viaggio, ha iniziato a descrivermi la città, senza che le chiedessi nulla». Lo ha raccontato il professor Jacopo Lilli, il docente non vedente dell’istituto Russell Newton di Scandicci che, dopo una battaglia approdata anche sui media, è riuscito ad accompagnare i propri studenti in gita a Dublino, vincendo ritrosie e iniziali divieti legati alla sua disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Quella città vista con gli occhi dei ragazzi": il racconto di Jacopo Lilli, il prof non vedente che ‘impara’ dagli alunni Jacopo Lilli potrà andare a Dublino con la classe: il prof non vedente sarà “consulente didattico”Jacopo Lilli, docente di inglese non vedente del Russell Newton di Scandicci, accompagnerà gli studenti in viaggio a Dublino come “consulente... Leggi anche: Dal prof non vedente ai ragazzi che hanno restituito un portafoglio: “Storie eccezionali, non eccezioni”