Un volontario ha fermato un incendio, intervenendo prontamente per prevenire danni maggiori. L’uomo, membro dell’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari delle Marche, ha riferito di aver visto il caos e di aver deciso di intervenire immediatamente. L’episodio si è verificato in una zona isolata, dove il suo intervento ha evitato l’espansione delle fiamme. Nessuno è rimasto ferito durante l’incendio.

Un intervento che ha evitato il peggio e un gesto di grande senso civico quello di Leonardo Raparo, volontario dell’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari del coordinamento delle Marche. L’uomo, mentre transitava per motivi di lavoro lungo la strada provinciale 72, all’altezza di Montegranaro, ha notato un principio di incendio presso un’abitazione privata. Resosi conto della potenziale gravità della situazione, è intervenuto tempestivamente per mettere in sicurezza i residenti, e tentare di circoscrivere il rogo che stava coinvolgendo un contatore elettrico esterno all’abitazione. "Mi trovavo a passare per caso – spiega Raparo, che vive a Montegranaro – ero partito da Fermo e dovevo raggiungere Monte San Giusto per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volontario ferma un incendio: "Ho visto caos e sono intervenuto"

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