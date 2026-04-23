Un giovane di 23 anni è stato trovato morto a Cagliari, mentre un residente ha riferito di aver visto i pompieri e i carabinieri al momento dell’intervento. La vittima, Leonardo Mocci, aveva trascorso la serata insieme ad amici in un palazzo a Monserrato, in provincia. Al momento non sono ancora note le cause della morte, e sul caso sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

Leonardo Mocci l'ultima sera l'ha trascorsa con i suoi amici, in un palazzo, a Monserrato, in provincia di Cagliari. Poi, dopo le 23, ha fatto appena in tempo a uscire dal portone, quando si è ritrovato davanti il suo assassino, che lo ha freddato con un colpo di pistola al petto. Dalle case intorno si sentono delle urla soffocate. Il 23enne prova a chiedere aiuto, ma dopo pochi passi si accascia al suolo. Il proiettile, che sarebbe stato esploso da distanza ravvicinata, gli ha perforato il cuore. Per lui, non c'è nulla fare. Diversi i residenti della zona che hanno sentito il colpo di pistola. Qualcuno si è affacciato alla finestra e ha visto a terra il 23enne mentre i ragazzi che erano con Mocci davano l'allarme.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - 23enne ucciso a Cagliari, un residente:""Come sono sceso ho visto pompieri, carabinieri, ho detto: cosa è successo?"

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