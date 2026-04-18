Volley giovanile il saccense Graffeo convocato al Trofeo dei Tre Mari

Calogero Graffeo, giovane atleta di pallavolo proveniente da Sciacca e attualmente in forza alla Scalia Volley nel campionato di Serie B, è stato convocato per prendere parte al Trofeo dei Tre Mari. La competizione si svolgerà a Monopoli dal 24 al 26 aprile 2026. La convocazione riguarda la selezione giovanile e rappresenta un momento di riconoscimento per il suo percorso nel settore.

Calogero Graffeo, giovane pallavolista saccense dell'Apd volley club Sciacca e in forza alla Scalia Volley nel campionato di Serie B, è stato convocato per il trofeo dei Tre Mari, in programma a Monopoli dal 24 al 26 aprile 2026.Il suo nome compare nell'elenco ufficiale diffuso dal comitato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Settore giovanile - "Juniores». Il trofeo "Marchini» alla Folgor MarliaLa Folgor Marlia ha vinto il Memorial Mauro Marchini, riservato quest’anno alle "Juniores", con un combattuto triangolare al "Nardini". Legend of the Seas il colosso dei mari pronto al debuttoVisitare il cantiere di una nave è sempre un’emozione: vedere lavorare fianco a fianco fabbri, elettricisti, falegnami, idraulici, sistemisti e...