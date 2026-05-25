La rappresentativa maschile under 15 dell’Appennino Toscano ha perso in finale contro il Basso Tirreno al Trofeo dei Territori. La squadra, che aveva già raggiunto una finale in passato, non è riuscita a ripetere il risultato precedente. Tre ragazzi provenienti dalla provincia apuana hanno preso parte alla competizione. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra del Basso Tirreno, lasciando l’Appennino Toscano senza il trofeo.

Ha sfiorato lo storico bis la rappresentativa maschile under 15 dell’ Appennino Toscano che ha partecipato al recente Trofeo dei Territori. Lo scorso anno la selezione dell’annata 2010 vinse per la prima volta l’ambita competizione avendo come prima allenatrice l’apuana Silvia Angelini e ben 5 atleti in forza alla Pallavolo Massa Carrara nel proprio roster. Quest’anno la compagine formata da ragazzi dell’annata 2011 ha fermato la propria corsa soltanto in finale, battuta dalla forte rappresentativa del Basso Tirreno. E’ stata una piccola beffa perché l’Appennino Toscano si era classificato al primo posto nel girone di qualificazione vincendo tutti e tre gli incontri disputati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Al Trofeo dei Territori la rappresentativa si deve arrendere al Basso Tirreno. L’Appennino Toscano cade in finale. Nell’under 15 tre ragazzi apuani

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