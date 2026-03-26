Sorpresa al Ronde Van Brugge femminile 2026 | Carys Lloyd vince in volata beffata Elisa Balsamo

Durante il Ronde Van Brugge femminile 2026, si è verificata una sorprendente vittoria in volata da parte di Carys Lloyd, ciclista del Movistar Team. La gara si è conclusa con la sua affermazione, superando Elisa Balsamo della Lidl-Trek, che si era posizionata tra le favorite. La corsa si è conclusa con una manovra inaspettata di Lloyd, che ha prevalso sulla linea d’arrivo.

La corridora che non ti aspetti vince il Ronde Van Brugge femminile 2026. Dopo una volata di rara stranezza a spuntarla è stata infatti Carys Lloyd (Movistar Team), la quale ha letteralmente beffato la nostra Elisa Balsamo (Lidl-Trek). Vittoria indimenticabile per la diciannovenne britannica (primo trionfo in una gara World Tour), brava ad approfittare di una situazione molto particolare arrivata a seguito di una corsa difficilissima, contrassegnata da pioggia, meteo avverso e temperature basse. Per tutta la prima parte della corsa il gruppo è rimasto compatto. Il primo scossone è arrivato dopo 60 km a causa dei ventagli che hanno staccato parte delle atlete, per poi riunirsi di nuovo al plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorpresa al Ronde Van Brugge femminile 2026: Carys Lloyd vince in volata, beffata Elisa Balsamo Articoli correlati LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: Groenewegen beffa Philipsen con una volata imperiosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: gruppo ancora compattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sorpresa al Ronde Van Brugge femminile... Temi più discussi: Ronde Van Brugge 2026: cambia il nome, ma resta una classica per velocisti. Jasper Philipsen favorito; Evenepoel cade a due passi dall'arrivo, Vingegaard ripreso, vince Godon: rivivi il finale; Milano-Sanremo 2026, Mads Pedersen: Sarebbe una grande sorpresa vincere, ma spero di essere tra i primi; Dove vedere in tv la E3 Saxo Classic 2026: programma, orari, streaming. Ronde van Brugge Donne 2026, successo a sorpresa di Carys Lloyd che domina lo sprint! 2ª Balsamo, 4ª ConsonniCarys Lloyd domina la volata finale alla Ronde van Brugge Donne 2026. Nella giornata ... msn.com RONDE VAN BRUGGE. TRIONFA BABY LLOYD, BALSAMO SECONDAÈ spuntata una nuova stella nel firmamento delle ruote veloci femminili: la diciannovenne britannica Carys Lloyd ha colto alla Ronde van Brugge quella che finora è la vittoria più importante della sua ... tuttobiciweb.it Ronde van Brugge Donne 2026, successo a sorpresa di Carys Lloyd! x.com Vincenzo Albanese è rimasto vittima di una caduta nella Ronde van Brugge. - facebook.com facebook